Frontier Holdings Aktie: Jetzt ist alles möglich

Die Analystenbewertung für die Aktie von Frontier in den letzten zwölf Monaten ergab 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen, was zu einer langfristigen Einstufung von "Gut" führt. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Frontier-Aktie liegt bei 19 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 311,26 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Bewertung wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Frontier liegt bei 31,45, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 39, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Bewertung "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien, und in den letzten zwei Wochen wurde über Frontier überwiegend negativ diskutiert. Aufgrund dieses negativen Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine Gesamtbewertung von "Schlecht" basierend auf dem Anleger-Sentimentsbarometer.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Frontier auf 7,41 USD, während der aktuelle Kurs bei 4,62 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -37,65 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Im Gegensatz dazu beträgt der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit 4,14 USD, was einer positiven Distanz von +11,59 Prozent entspricht und zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.