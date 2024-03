Talon Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Die Talon-Aktie wird derzeit charttechnisch als "Schlecht" bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,13 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,08 USD liegt, was einer Abweichung von -38,46 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine Abweichung von -27,27 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Diskussionintensität in sozialen Medien hat die Talon-Aktie eine mittlere Aktivität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls kaum spürbar, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Talon-Aktie auf kurzfristiger Basis als überkauft eingestuft wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf längerfristiger Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt erhält die Talon-Aktie aufgrund der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments eine "Schlecht"-Bewertung.