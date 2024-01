Talon Aktie: DAS heißt noch nichts

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 7 Tagen (oder RSI25 über 25 Tage) und normiert es auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Ein RSI von 60 wird als "Neutral" bewertet, während ein RSI25 von 50 ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse der Talon-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt einen Durchschnittsschlusskurs von 0,13 USD. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,12 USD, was einem Unterschied von -7,69 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,11 USD, was einen Anstieg von +9,09 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs bedeutet. Daraus resultiert eine "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den letzten 30 Tagen keine signifikante Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen Talon war durchschnittlich, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Talon-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine positive Richtung und die Anleger unterhielten sich verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Talon. Daher wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

