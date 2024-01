Talon Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care AG":

Die Talon-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen mit einem Durchschnittsschlusskurs von 0,13 USD gehandelt. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 0,12 USD, was einem Rückgang von 7,69 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tage-Durchschnitt wurde analysiert, und hier liegt der letzte Schlusskurs (0,11 USD) über dem gleitenden Durchschnitt (+9,09 Prozent). Daher erhält die Talon-Aktie in diesem Fall ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird der Talon-Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht zugeschrieben.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 60 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25-Wert, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt ebenfalls bei 50, was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Talon-Aktie auch für diesen Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung und Diskussionen im Internet können ebenfalls Einfluss auf Aktienkurse haben. Die Beitragsanzahl und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Stimmungsbild. Für die Talon-Aktie ergibt sich hier eine "Neutral"-Bewertung, da die Diskussionsaktivität mittelmäßig war und die Stimmungsänderung kaum vorhanden war.

Auch die Meinungen auf sozialen Plattformen wurden berücksichtigt, und es wurde festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. In den vergangenen Tagen wurden vor allem neutrale Themen diskutiert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Talon-Aktie daher hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.