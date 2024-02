Tallinna Vesi AS Aktie: Gut oder schlecht?

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Tallinna Vesi als neutral einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und weist diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Tallinna Vesi-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 75, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 52,94, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis des Relative Strength Indikators.

Des Weiteren lässt sich die Einschätzung der Aktienkurse neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger beurteilen. Unsere Analysten haben die Kommentare und Befunde zu Tallinna Vesi auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Stimmung neutral war. Zudem wurden in den sozialen Medien in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen zu Tallinna Vesi diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Bei der technischen Analyse wird betrachtet, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein Indikator dafür ist der gleitende Durchschnitt, der für die Tallinna Vesi-Aktie auf 10,99 EUR für die letzten 200 Handelstage liegt. Dieser Wert liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 10,3 EUR (-6,28 Prozent Abweichung). Auf dieser Basis erhält Tallinna Vesi eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 10,45 EUR, was einer Abweichung von nur -1,44 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie auf dieser Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Tallinna Vesi somit auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Tallinna Vesi. Weder gab es eine Tendenz hin zu besonders positiven noch zu negativen Themen in den sozialen Medien. Auch die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge zeigte keine signifikanten Unterschiede. Daher wird auch in Bezug auf Sentiment und Buzz eine "Neutral"-Bewertung für Tallinna Vesi vergeben.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für die Aktie von Tallinna Vesi auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments und des Relative Strength Index.