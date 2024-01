Tallinna Kaubamaja Grupp AS Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Weitere Suchergebnisse zu "Tkb Critical Technologies 1":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Der RSI betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Für die Tallinna Kaubamaja Grupp-Aktie wird aktuell ein Wert von 100 ermittelt, was darauf hinweist, dass die Aktie als überkauft gilt. Daher wird das Signal als "Schlecht" eingestuft. Bei einer Ausweitung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 53, was auf ein neutrales Bewertungssignal hindeutet. Insgesamt ergibt dies für den RSI eine Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse der Tallinna Kaubamaja Grupp-Aktie zeigt auch, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 9,87 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 9,88 EUR liegt somit auf ähnlichem Niveau, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt eine ähnliche Einschätzung. Somit wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt neutral. In den vergangenen Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt eine neutrale Bewertung für die Tallinna Kaubamaja Grupp-Aktie.

Insgesamt zeigt sich somit, dass die Tallinna Kaubamaja Grupp-Aktie sowohl aus technischer Sicht als auch in Bezug auf die Anleger-Stimmung und den Buzz neutral bewertet wird.