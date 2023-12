Tallinna Kaubamaja Grupp AS Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die Tallinna Kaubamaja Grupp-Aktie wird aus technischer Sicht neutral bewertet. Der durchschnittliche Schlusskurs der letzten 200 Handelstage liegt bei 9,9 EUR, und der letzte Schlusskurs war ebenfalls bei 9,9 EUR, was einer neutralen Bewertung entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 9,9 EUR ergibt eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung ist laut Messung kaum verändert, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von 50 weist darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Dies gilt auch für den RSI25, der sich ebenfalls bei 50 befindet und somit eine neutrale Situation anzeigt.

Das Anleger-Sentiment zeigt sich insgesamt positiv, wodurch die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis positive Einschätzung der Tallinna Kaubamaja Grupp-Aktie.