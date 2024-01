Tallinna Kaubamaja Grupp AS Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf zu betrachten. Für die Tallinna Kaubamaja Grupp weist der RSI einen Wert von 100 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Wenn der RSI auf einen Zeitraum von 25 Tagen ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 53, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf dem RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für die Tallinna Kaubamaja Grupp neutral sind. Die Aktie hat in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Diskussionsaktivität gezeigt, und die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung für das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie.

Die technische Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Tallinna Kaubamaja Grupp-Aktie ergibt eine neutrale Bewertung basierend auf den letzten 200 und 50 Handelstagen. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (9,87 EUR) als auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (9,9 EUR) weisen darauf hin, dass die Aktie auf ähnlichem Niveau liegt und somit neutral eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen erwähnt, was zu einer neutralen Einschätzung der Anleger-Stimmung führt.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Tallinna Kaubamaja Grupp in verschiedenen Bereichen, darunter RSI, Sentiment und Buzz, technische Analyse und Anleger-Stimmung, insgesamt neutral bewertet wird.