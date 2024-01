Talkspace Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Die Anleger-Stimmung bei Talkspace in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ, wie aus den Auswertungen der letzten zwei Wochen hervorgeht. Trotz einiger positiver Themen in den Diskussionen in den letzten Tagen erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Talkspace liegt bei 62,5, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 36, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert auch interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität zeigt deutlich weniger Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine negative Veränderung auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Talkspace-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 1,53 USD liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 2,07 USD über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine gemischte Einschätzung für die Talkspace-Aktie, mit neutralen und schlechten Bewertungen in einigen Kategorien, aber einer guten Bewertung in der einfachen Charttechnik.