Talkspace Aktie: Das ist erstaunlich

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Talkspace zeigt der RSI7 aktuell 30 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Talkspace weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse mittels trendfolgender Indikatoren erhält Talkspace ebenfalls ein "Gut"-Rating. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt liegen deutlich über den aktuellen Schlusskursen, was auf einen positiven Trend hinweist.

Das Stimmungsbild für Talkspace hat sich in den letzten Wochen positiv verändert, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt. Die Diskussion in den sozialen Medien hat sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen innerhalb der letzten zwölf Monate für die Talkspace-Aktie sind 0 Einstufungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 2,5 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -22,6 Prozent fallen könnte, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Insgesamt erhält Talkspace somit gemäß der verschiedenen Analysen ein überwiegend "Gut"- und "Neutral"-Rating.