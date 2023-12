Talkspace Aktie: Hammer Entwicklung!

Die technische Analyse der Talkspace-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,48 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 2,54 USD weicht somit um +71,62 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (2,03 USD) liegt über dem gleitenden Durchschnitt (+25,12 Prozent), was der Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating einbringt. Insgesamt erhält die Talkspace-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Talkspace liegt aktuell bei 28 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 27,94, was ebenfalls auf eine Überverkauft-Situation hinweist und der Aktie ein "Gut"-Rating für den RSI25 einbringt. Insgesamt erhält das Talkspace-Wertpapier also ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Aktien kann auch wichtige Informationen liefern. Bei Talkspace waren die Kommentare auf sozialen Plattformen überwiegend positiv und auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren größtenteils positiv. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "Gut" eingestuft.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich jedoch, dass die Diskussionsintensität wenig Aktivität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung negativ ist. Daher wird Talkspace insgesamt als "Schlecht"-Wert eingestuft.