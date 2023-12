TalkPool Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Die Kommunikation im Netz spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf Talkpool hat die Diskussionsintensität in den letzten Monaten eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso war die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Talkpool-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt 40, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt im neutralen Bereich bei 46,11. Die Analyse der RSIs führt daher insgesamt zu einer neutralen Einschätzung für Talkpool.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnittskurs, dass Talkpool derzeit als "Gut" einzustufen ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,37 EUR, während der Kurs der Aktie bei 0,45 EUR liegt, was einer Abweichung von +21,62 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage deutet auf einen positiven Trend hin, was zu der Gesamtbewertung "Gut" führt.

Die Anleger-Stimmung bei Talkpool in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen stark diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung der Anleger-Stimmung führt. Insgesamt ergibt sich damit eine neutrale Gesamteinschätzung für Talkpool.