TalkPool Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und daher ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Talkpool-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 28, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 45,49, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Zusammenfassend ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Talkpool.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Talkpool über einen längeren Zeitraum deuten auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine neutrale Stimmungsänderung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Talkpool in diesem Punkt.

Die Anleger-Stimmung bei Talkpool in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Aus charttechnischer Sicht weicht der letzte Schlusskurs der Talkpool-Aktie sowohl vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch vom Durchschnitt der letzten 50 Handelstage positiv ab, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Talkpool-Aktie sowohl nach RSI-Bewertung als auch nach Anleger-Stimmung und technischer Analyse ein "Gut"-Rating.