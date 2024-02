TalkPool Aktie: Ist das wirklich wahr?

Die Anleger-Stimmung bei Talkpool in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,38 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,416 EUR liegt, was einer Abweichung von +9,47 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt 0,45 EUR, was zu einer Abweichung von -7,56 Prozent führt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung für Talkpool.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wurde auf 7- und 25-Tage-Basis für Talkpool herangezogen. Der RSI7 liegt bei 61,29 Punkten, was darauf hinweist, dass Talkpool weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 66,67, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Talkpool festgestellt werden. Es gab keine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen, und auch die Anzahl der Beiträge blieb stabil. Daher wird auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Zusammenfassend erhält Talkpool in allen analysierten Bereichen eine "Neutral"-Bewertung.