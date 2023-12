TalkMed Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Der Relative Strength Index (RSI) der Talkmed zeigt, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI von 100 in einem Zeitraum von 7 Tagen und 71 in einem Zeitraum von 25 Tagen deutet auf eine überkaufte Situation hin, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Talkmed bei 15, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 23,02 als unterbewertet gilt. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Bei der Dividendenrendite weist Talkmed einen Wert von 6,15 Prozent auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 4,17 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den sozialen Medien keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden. Daher erhält die Talkmed-Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.