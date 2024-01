TalkMed Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

In den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Talkmed in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht signifikant verändert, weshalb die Gesamtbewertung in diesem Bereich ebenfalls "Neutral" lautet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Talkmed-Aktie beträgt 57, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (60) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Talkmed.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Talkmed bei 0,4 SGD liegt, während die Aktie selbst bei 0,37 SGD gehandelt wird. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage ergibt mit einem Abstand von -5,13 Prozent eine "Schlecht"-Bewertung. Somit lautet die Gesamtbewertung auf Basis der technischen Analyse "Schlecht".

Im Branchenvergleich Aktienkurs zeigt sich, dass Talkmed im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" mit einer Rendite von -3,39 Prozent mehr als 7 Prozent darüber liegt. Auch im Vergleich zur "Gesundheitsdienstleister"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -13,69 Prozent aufweist, liegt Talkmed mit 10,3 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.