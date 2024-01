TalkMed Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Aktie von Talkmed ist neutral. In den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen neutral über das Unternehmen diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher wird die Aktie heute insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Talkmed liegt bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 57,14 im neutralen Bereich. Somit wird auch auf dieser Basis die Aktie als "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für Talkmed beträgt derzeit 0,4 SGD, während der letzte Schlusskurs bei 0,38 SGD liegt, was einer Abweichung von -5 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem Wert von 0,39 SGD eine Abweichung von -2,56 Prozent. Insgesamt wird Talkmed basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Branchenvergleich hat sich die Aktie von Talkmed in den letzten 12 Monaten mit einer Performance von -3,39 Prozent besser entwickelt als der Durchschnitt der "Gesundheitsdienstleister"-Branche, der um -13,08 Prozent gefallen ist. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -9,45 Prozent verzeichnete, konnte Talkmed mit einer Überperformance von 6,06 Prozent punkten. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.