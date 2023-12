TalkMed Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Die technische Analyse der Talkmed-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,4 SGD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,38 SGD liegt, was einer Abweichung von -5 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie charttechnisch als "Neutral" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (0,39 SGD) liegt nahe dem aktuellen Kurs (-2,56 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung der Anleger ist ebenfalls neutral, wie aus der Betrachtung der Kommentare und Themen in den sozialen Medien hervorgeht. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich hat Talkmed in den letzten 12 Monaten eine Performance von 3,23 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche, die im Durchschnitt um -14,06 Prozent gefallen sind, liegt Talkmed mit einer Outperformance von +17,28 Prozent deutlich im Plus. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor, der im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -10,5 Prozent hatte, liegt Talkmed mit 13,73 Prozent über dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. In diesem Punkt wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Talkmed herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 66,67 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 60 ebenfalls an, dass Talkmed weder überkauft noch überverkauft ist und erhält daher auch hier eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend erhält das Talkmed-Wertpapier in allen genannten Kategorien ein "Neutral"-Rating.