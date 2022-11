Talent kennt kein Geschlecht: S.Pellegrino Young Chef Academy launcht Webinar-Reihe für mehr Gleichstellung in der Gastronomie

Frankfurt Am Main, Deutschland (ots/PRNewswire) -Man kann es nicht leugnen: In der Gastronomie herrscht ein Ungleichgewicht der Geschlechter. Die S.Pellegrino Young Chef Academy will das ändern und launcht dafür die Webinar-Reihe „Driving gender balance in kitchens". Für mehr Gleichstellung in Profiküchen.Um die Multimedia-Pressemitteilung zu sehen, klicken Sie bitte: https://www.multivu.com/players/uk/9111251-talent-has-no-gender-s-pellegrino-launches-webinar-series/Woran liegt es, dass viele Profiküchen heutzutage ein reiner Herrenverein sind? Und viel wichtiger: Wie können wir das ändern? Wie lässt sich Inklusion besser in der Gastronomie verankern? Diese und viele weitere Fragen sind das Thema der neuen Webinar-Reihe „Driving gender balance in kitchens" (zu Deutsch: „Mehr Gleichstellung in der Gastronomie"). Erstellt wurden die vier Interview gemeinsam mit der Community des Fine Dining Lovers Magazins.Seminare ab sofort auf www.finedininglovers.com onlineAb sofort sind alle vier Episoden (auf Englisch) auf www.finedininglovers.com online. Sie richten sich nicht nur an Profiköch:innen und Küchenchefs, sondern an alle, denen mehr Gleichstellung im Beruf am Herzen liegt. Deshalb sind alle Episoden des Webinars frei über die Website zugänglich. In Kürze werden sie obendrein auf www.sanpellegrinoyoungchefacademy.com zu finden sein, um so ein noch breiteres Publikum zu erreichen.Die Inhalte des Webinars auf einen BlickModerator des Webinars ist Journalist und SPYCA-Vertreter Tom Jenkins. Ihn unterstützen:- Maria Canabal: preisgekrönte Journalistin sowie Gründerin und Präsidentin des „Parabere Forums"- Vicky Lau: Chefköchin des mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichneten „Tate Dining Room" und des „Mora" in Hong Kong- Christina Bowerman: einzige weiblich Sterneköchin in Rom; hat nicht nur einen Michelin-Stern (Restaurant „Glass Hostaria"), sondern auch drei Gabeln vom italienischen Verlag Gambero Rosso.- Nicolai Nørregaard: Küchenchef und Mitinhaber der Michelin-prämierten Restaurants „Kadeau" in Bornholm und Kopenhagen in DänemarkInhaltlich befassen sich die Episoden mit einer Vielzahl an Themen. Von der Problematik der maskulin-dominierten Küchen über die unausgeglichene Work-Life-Balance bis hin zum teils stark aggressiven Umgangston – die Hauptschwerpunkte des Webinars sind abwechslungsreich und jeder für sich unerlässlich. Dabei will die Reihe nicht nur Probleme aufzeigen, sondern auch Lösungsansätze bieten.„Die Gastro-Branche ist für weibliche Chefs eine besondere Herausforderung. Gleichzeitig gibt es nur sehr wenige von ihnen und die werden oft für die Quote engagiert – das wissen wir", erklärt Jenkins. „Deshalb sind wir sehr stolz auf unsere Webinar-Reihe. Wir hoffen, so Gleichstellungsmaßnahmen zu fördern und jungen, weiblichen Küchenchefs die Anerkennung zukommen zu lassen, die sie verdienen."Über S.Pellegrino und Acqua PannaFine Dining Waters – das sind die beiden italienischen Mineralwässer S.Pellegrino und Acqua Panna aus dem Hause Nestlé Waters. S.Pellegrino entspringt in der nahezu unberührten Natur der lombardischen Alpen. Seine Reinheit verdankt es dem langen Weg durch dicke Schichten Dolomit- und Gipsgestein. Neutral im Geschmack und ausgewogen mineralisiert, sensibilisiert es den Gaumen für Aromen, ohne sie zu überdecken. Zusammen mit Acqua Panna, dem stillen Mineralwasser der Toskana, bildet S.Pellegrino das exzellente Zusammenspiel zweier Klassiker. Köche und Sommeliers aus aller Welt empfehlen die beiden Mineralwässer als Begleiter feiner Speisen und erlesener Weine.Video – https://mma.prnewswire.com/media/1940489/S_Pellegrino_Gender_Balance.mp4Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1940487/S_Pellegrino_diverse_talent.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/talent-kennt-kein-geschlecht-spellegrino-young-chef-academy-launcht-webinar-reihe-fur-mehr-gleichstellung-in-der-gastronomie-301682937.htmlPressekontakt:Ihr Pressekontakt Lisa-Maria Stark,S.Pellegrino & Acqua Panna,c/o Pure Perfection PR GmbH Strelitzer Straße 2,10115 Berlin,Telefon 030-400 53 53 0,lst@pureperfection.comOriginal-Content von: Sanpellegrino Group, übermittelt durch news aktuell