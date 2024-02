Talenom Oyj Aktie: Lieber beobachten als handeln

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Talenom liegt bei 66,67, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich für Talenom bei 65, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Talenom deuten auf eine neutrale Einschätzung und Stimmung rund um den Titel hin. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und in den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Daher kommt die Redaktion zu dem Schluss, das Unternehmen sei als "Neutral" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Talenom bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.

Im Rahmen der technischen Analyse zeigt sich, dass sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt der Talenom-Aktie negativ bewertet werden. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt 6,17 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 5,38 EUR liegt (-12,8 Prozent Abweichung). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (5,81 EUR) liegt mit dem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-7,4 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Talenom also auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung bei Talenom festgestellt werden. Weder eine Tendenz hin zu besonders positiven noch besonders negativen Themen wurde registriert, und auch die Stärke der Diskussion zeigte keine signifikanten Unterschiede. Daher wird Talenom für diese Stufe mit "Neutral" bewertet. Zusammenfassend ergibt sich somit für Talenom eine "Neutral"-Bewertung.