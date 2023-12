Talenom Oyj Aktie: Am Scheideweg

Die Analyse der Stimmung und Diskussion rund um die Talenom-Aktie zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den Social Media Diskussionen der letzten Tage zeigte sich, dass die Marktteilnehmer neutral eingestellt waren und es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Talenom daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse der Talenom-Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt einen Wert von 6,62 EUR, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 5,72 EUR liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (5,17 EUR) ergibt sich hingegen eine Bewertung als "Gut". Insgesamt wird die Talenom-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Talenom-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (33,72 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (37,3 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Talenom-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der Stimmungsanalyse, der technischen Analyse und dem Relative Strength Index.