Talanx: Das wahre Kursziel beträgt 55,08 EUR

Am gestrigen Tag gab es für die Talanx-Aktie einen Rückgang von -1,15%. In den letzten fünf Handelstagen konnte die Aktie jedoch ein leichtes Plus von +0,08% verzeichnen. Dies lässt vermuten, dass der Markt momentan eher neutral eingestellt ist.

Bankanalysten hingegen sind sich in ihrer Einschätzung einig: Das mittelfristige Kursziel der Talanx-Aktie liegt bei 55,08 EUR. Sollte diese Prognose eintreffen, würde dies eine Rendite für Investoren von -8,28% bedeuten. Doch nicht alle Analysten teilen diese Meinung aufgrund des aktuellen neutralen Trends.

Von insgesamt elf Analysten empfehlen einer die Aktie als starken Kauf und vier weitere bewerten sie als “Kauf”. Fünf Experten halten das Papier und lediglich einer rät zum sofortigen Verkauf.

Das Guru-Rating hat sich mit einem Wert von 3,36 nicht geändert. Eine positive...