Talanx löst Jubelsturm aus!

Die Talanx-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 61,01 EUR für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 67,7 EUR, was einem Unterschied von +10,97 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 65,92 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+2,7 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie. Insgesamt erhält Talanx für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Im Hinblick auf fundamentale Daten liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 10,2. Dies bedeutet, dass die Börse 10,2 Euro für jeden Euro Gewinn von Talanx zahlt, was 50 Prozent weniger ist als der Durchschnitt in der Branche. Daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft und als unterbewertet betrachtet.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 3,04 Prozent, was 1,62 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Versicherung, 4,66) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Talanx-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine starke Aktivität in den Diskussionen über Talanx. Daher wird diesem Signal eine "Gut"-Bewertung zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen kaum Änderungen auf, was zu einem langfristig positiven Stimmungsbild führt.