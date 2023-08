Talanx: Zielkurs von 54,06 EUR - Potenzial von -10,87%

Weitere Suchergebnisse zu "Talanx":

Die Aktie des Versicherungskonzerns Talanx wird derzeit nach Ansicht einiger Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 54,06 EUR und somit um -10,87% über dem aktuellen Kurs.

• Talanx-Aktie legt am 17.08.2023 um +1,85% zu

• Guru-Rating bleibt weiterhin bei 3,36

Am gestrigen Handelstag konnte die Aktie von Talanx eine positive Entwicklung verzeichnen und stieg um +1,85%. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich dadurch ein Gesamtplus von +3,76%, was auf eine relativ optimistische Stimmung im Markt hindeutet.

Wie bewerten nun Analysten die aktuelle Situation? Im Durchschnitt sehen sie ein mittelfristiges Kursziel von 54,06 EUR für Talanx. Damit könnte das Unternehmen Investoren eine Rendite in Höhe von -10,87% ermöglichen. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung angesichts des bisherigen...