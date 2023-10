Talanx: Unbewertet mit Potenzial – Kursziel bei 55,08 EUR

Trotz einer neutralen Trendentwicklung in den letzten fünf Handelstagen legte die Talanx-Aktie gestern um +0,33% zu. Die Bankanalysten sind eindeutig der Meinung, dass das wahre Kurspotenzial von Talanx noch nicht ausgeschöpft ist. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 55,08 EUR.

• Am 13.10.2023 erhöhte sich der Aktienkurs von Talanx um +0,33%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt laut Analysten 55,08 EUR

• Guru-Rating jetzt bei 3,36 nach vorherigem Wert von ebenfalls 3,36

Die optimistische Prognose für die Zukunft wird auch durch das Guru-Rating bestätigt: Der Wert steigt auf eine Bewertung von 3,36 an – ebenso wie davor. Ein Investment in Talanx würde demnach ein Potenzial in Höhe von -8,88% eröffnen.

1 Analyst rät zum Kauf und vier weitere stufen sie als “Kauf” ein – insgesamt ergibt dies einen Anteil von +45,45%. Weitere...