Talanx: Neues Kursziel von 54,06 EUR

Die Aktie von Talanx hat in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung erfahren und am gestrigen Tag ein Plus von +0,54% erreicht. Die Analysten sind der Meinung, dass die Aktie momentan unterbewertet ist und das wahre Kursziel bei 54,06 EUR liegt.

• Die Talanx-Aktie verzeichnete am 28.07.2023 einen Anstieg um +0,54%

• Das mittelfristige Kursziel für Talanx beträgt 54,06 EUR

• Das aktuelle Guru-Rating für Talanx bleibt unverändert bei 3,58

Das durchschnittliche Rating der Bankanalysten für die Aktie lautet “Kauf”. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung: Während zwei Analysten die Aktie als starkes Kaufsignal sehen und fünf weitere sie optimistisch bewerten (“Kauf”), empfehlen vier Experten lediglich ein Halten der Papiere. Ein Experte schlägt sogar vor, seine Anteile zu verkaufen.

Das bedeutet...