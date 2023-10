Talanx: Der Markt ist optimistisch – Kursziel bei 55,08 EUR

Am gestrigen Handelstag gab die Aktie von Talanx um -0,33% nach. In den letzten fünf Handelstagen konnte jedoch ein Plus von +2,13% erzielt werden. Die Experten sind der Meinung, dass die aktuelle Bewertung nicht angemessen ist und das wahre Kursziel bei 55,08 EUR liegt.

• Talanx verzeichnete am 29.09.2023 eine negative Kursentwicklung von -0,33%

• Das mittelfristige Kursziel für Talanx beträgt 55,08 EUR

• Das Guru-Rating für Talanx bleibt unverändert bei 2,54

Die Bankanalysten gehen im Durchschnitt davon aus, dass die Aktie in naher Zukunft ein Potential in Höhe von -8,28% bietet. Trotz des positiven Trends sind sich jedoch nicht alle Analysten sicher und teilen diese Einschätzung nicht.

Aktuell raten 1 Analyst(en) zum Kauf der Aktie mit einem optimistischen Ausblick während sich sieben weitere auf eine neutrale Position...