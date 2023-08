Talanx: Kursziel von 54,06 EUR laut Analysten

Die Talanx-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel beträgt 54,06 EUR und liegt damit -12,59% unter dem aktuellen Wert.

• Am 25.08.2023 legte die Aktie um +0,73% zu

• Die meisten Analysten bewerten Talanx positiv

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,36

Mit einem Plus von +0,73% am gestrigen Finanzmarkttag summiert sich das positive Ergebnis nun auf eine vollständige Handelswoche mit einem Plus von +2,57%. Der Markt scheint also optimistisch zu sein.

Obwohl die jüngste Entwicklung für einige überraschend kam, sind die Bankanalysten im Durchschnitt der Meinung, dass das wahre Potenzial der Aktie ein Kursziel von 54.06 EUR ist. Dies würde Investoren einen potentiellen Gewinn in Höhe von -12.59% ermöglichen. Einige Stimmen teilen diese Einschätzung jedoch nicht nach den...