Talanx: Kurspotenzial von -1,71% auf das wahre Ziel

Weitere Suchergebnisse zu "Talanx":

Die aktuelle Bewertung der Talanx-Aktie durch Analysten wird als unzureichend betrachtet. Das wahre Kursziel liegt um -1,71% unter dem aktuellen Kurs.

• Am 30.05.2023 verzeichnete Talanx ein Plus von +1,19%

• Das mittelfristige Kursziel für Talanx liegt bei 49,98 EUR

• Das Guru-Rating für Talanx beträgt nunmehr 3,77 nach zuvor ebenfalls 3,77

Am gestrigen Handelstag konnte die Aktie von Talanx dank positiver Entwicklungen am Finanzmarkt einen Anstieg von +1,19% verbuchen und in den vergangenen fünf Tagen sogar eine Gesamtsteigerung von +3,78%. Der Markt zeigt sich somit aktuell relativ optimistisch.

Allerdings stellt sich die Frage ob Bankanalysten mit einer solchen Entwicklung gerechnet haben? Die Stimmung jedenfalls ist eindeutig.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 49,98 EUR gemäß Durchschnittsbewertungen...