Talanx: Kurspotenzial von +15,69% auf 49,98 €

Die Aktie von Talanx hat in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +0,08% verbucht. Gestern konnte sie sogar um +0,75% zulegen. Die Stimmung am Markt ist derzeit relativ optimistisch.

Bankanalysten sehen das mittelfristige Kursziel bei 49,98 € – eine Steigerung um +15,69%. Zwei Analysten empfehlen die Aktie als starken Kauf und acht weitere bewerten sie mit “Kauf”. Zwei Experten setzen ihr Rating auf “halten” und einer rät zum Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,77. Insgesamt sind demnach fast 77% der Analysten noch optimistisch gestimmt bezüglich des Potenzials dieser Aktie.