Talanx: Experten sehen Potenzial – Kursziel bei 54,06 EUR

Die Talanx-Aktie sei laut Analysten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liege bei 54,06 EUR, was einem Potential von -7,51% entspricht.

• Talanx-Kurs am 11.08.2023 um -0,68%

• Durchschnittliches Guru-Rating bleibt mit 3,36 unverändert

Am gestrigen Handelstag verlor die Talanx-Aktie an Wert und fiel um -0,68%. Trotzdem schätzt der Markt das Unternehmen optimistisch ein – in den letzten fünf Handelstagen stieg der Aktienkurs um +3,27%.

Ob die Bankanalysten eine solche Entwicklung vorhergesagt hatten? Die Stimmung ist jedenfalls eindeutig positiv.

Derzeit liegt das mittelfristige Kursziel für die Talanx-Aktie bei 54,06 EUR. Dieser Einschätzung stimmen im Schnitt alle analaysten zu; jedoch meinen einige nicht alle Experten dieser Ansicht folgen zu müssen aufgrund des jüngsten positiven Trends.

Aktuell empfehlen 1...