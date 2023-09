Talanx: Bankanalysten sehen Potenzial von -11,38% beim Kursziel von 55,08 EUR

Gestern hat Talanx am Finanzmarkt ein kleines Plus hingelegt (+1,39%). In den letzten fünf Handelstagen ergab sich damit eine neutrale Entwicklung von +0,49%. Die Analysten in den Bankhäusern haben jedoch noch größeres Potenzial erkannt und stufen die Aktie als aktuell unterbewertet ein.

• Talanx legte gestern um +1,39% zu

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 55.08 EUR

• Starker Kauf für 1 Analysten; kauf für weitere 4; halten für weitere 5; Verkaufsempfehlung nur einer

• “Guru-Rating” bleibt stabil bei 3.36

Das mittelfristige Kursziel lautet derzeit auf genau €55.08 pro Aktie – ein Potential von -11,38%. Während einige Experten das Rating positiv bewerten und einen starken Kauf empfehlen (1), setzen andere auf “Kaufen” (4) oder “Halten” (5). Nur eine Person spricht sich für einen sofortigen Verkauf aus.

Die positive...