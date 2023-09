Talanx: Analysten sehen Potenzial - Kursziel 55,08 EUR

Die Talanx-Aktie wird derzeit von Experten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel lautet auf 55,08 EUR und liegt damit um -11,38% über dem aktuellen Kurs.

• Talanx legt am 01.09.2023 um +0,65% zu

• Bankanalysten sehen Potenzial bei einem Kursziel von 55,08 EUR

• Guru-Rating bleibt stabil bei 2,54

Am gestrigen Handelstag konnte die Aktie ein Plus von +0,65% verzeichnen und in der vergangenen Woche insgesamt eine neutrale Entwicklung zeigen.

Während einige Analysten optimistisch sind und ein Kauf-Rating vergeben haben (1), halten sich die meisten mit einer neutralen Bewertung zurück (7). Weniger optimistisch sind drei Experten mit einem Verkauf-Ratings und zwei sprechen sich sogar für einen sofortigen Verkauf aus.

Insgesamt beträgt der Anteil der positiven Meinungen jedoch immer noch +7,69%. Das bewährte...