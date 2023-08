Talanx: Analysten sehen Potenzial - Kursziel bei 54,06 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Talanx":

Die Aktie von Talanx hat in den letzten fünf Handelstagen eine neutrale Stimmung am Markt registriert. Gestern konnte das Unternehmen jedoch einen Anstieg von +0,36% verzeichnen und schließt somit die Woche mit einem Plus von insgesamt +0,99%. Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel von 54,06 EUR aufweist.

• Talanx: +0,36% am 04.08.2023

• Kursziel liegt bei 54,06 EUR

• Guru-Rating bleibt stabil bei 3,36

Ein Investment in Talanx könnte Investoren demnach einen Gewinn in Höhe von -3,98% bescheren. Einige Experten teilen diese Einschätzung nicht vollständig aufgrund des neutralen Trends der letzten Tage.

Von den insgesamt elf befragten Analysten empfehlen fünf Experten “Halten” während vier weitere davon ausgehen “Kauf”. Nur einer der Befragten rät dazu...