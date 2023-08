Talanx: Analysten sehen Potenzial - Kursziel bei 54,06 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Talanx":

Die Aktie von Talanx hat gestern an der Börse ein Plus von +0,54% verzeichnet und in den vergangenen fünf Handelstagen insgesamt +0,09% erzielt. Die Stimmung am Markt ist aktuell neutral.

Dennoch sind die Bankanalysten optimistisch für die Zukunft des Versicherungsunternehmens. Das mittelfristige Kursziel liegt im Durchschnitt bei 54,06 EUR. Sollten sie Recht behalten, würde sich eine Rendite von -3,12% ergeben.

Von insgesamt 11 Experten empfehlen 5 Analysten “Halten”, während jeweils 4 weitere “Kaufen” oder “Stark Kaufen” raten. Nur einer meint sogar, dass man Talanx sofort verkaufen sollte.

Insgesamt sprechen jedoch überwiegend positive Bewertungen für das Unternehmen. Der Guru-Rating-Indikator bestätigt diese Einschätzung mit einem Wert von 3,36.