Talanx: Analysten sehen Kursziel von 51,00 EUR

Die Aktie von Talanx hat gestern an der Börse mit einem Plus von +0,37% zugelegt und in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung von +2,48% verzeichnet. Die Stimmung am Markt ist damit derzeit optimistisch.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für Talanx bei 51,00 EUR. Dies würde im Falle des Eintreffens ein Potential für Anleger von -4,94% eröffnen. Allerdings sind nicht alle Experten derselben Meinung bezüglich dieser Einschätzung.

Von insgesamt 13 Analysten bewerten aktuell zwei die Aktie als “starken Kauf” und sieben als “Kauf”. Drei weitere halten die Bewertung “halten”, während einer der Auffassung ist, dass die Aktie verkauft werden sollte. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,69.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Mit einem aktuellen Kursziel von 51,00 EUR zeigen sich die meisten...