Talanx: Analysten erwarten Kursanstieg - Kursziel bei 55,08 EUR

Am gestrigen Tag konnte der Finanzkonzern Talanx eine positive Entwicklung am Aktienmarkt verzeichnen. Innerhalb von fünf Handelstagen ergab sich ein Plus von +1,50%. Inwiefern diese Werte die Erwartungen der Bankanalysten erfüllen konnten, ist unbekannt. Das mittelfristige Kursziel liegt aktuell bei einer Bewertung von 55,08 EUR.

• Am 06.10.2023 stieg die Talanx-Aktie um +1,75%

• Mittelfristiges Kursziel: 55,08 EUR

• Guru-Rating nun auf einem Wert von 3,36 nach zuvor ebenfalls 3,36

Die Analysteneinschätzungen sind unterschiedlich und reichen von “starkem Kauf” bis hin zu sofortigem Verkaufsempfehlungen. Insgesamt bewerten jedoch immerhin knapp die Hälfte der Experten die momentane Lage positiv mit einem Anstiegspotenzial in Höhe von -9,78%.

Das Guru-Rating zeigt ebenfalls einen positiven Trend mit unverändertem Wert im...