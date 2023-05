Talanx-Aktie wird von Analysten unterbewertet

Weitere Suchergebnisse zu "Talanx":

Die Aktie des Versicherungsunternehmens Talanx AG ist nach Ansicht von Bankanalysten derzeit nicht ausreichend bewertet und hat ein Kursziel von 49,98 EUR. Das entspricht einer Renditeerwartung von -1,71% im Vergleich zum aktuellen Kurs.

• Am 30.05.2023 verzeichnete die Talanx-Aktie einen Anstieg um +1,19%

• Das Guru-Rating für Talanx steht bei 3,77

• Der Anteil optimistischer Analysten liegt bei +76,92%

An den Finanzmärkten legte die Talanx-Aktie gestern um +1,19% zu und erreichte damit in fünf aufeinanderfolgenden Handelstagen eine Steigerung um insgesamt +3,78%. Die Stimmung am Markt ist momentan überwiegend positiv.

Bei den Bewertungen durch Bankanalysten gibt es unterschiedliche Meinungen: Zwei Experten sehen die Aktie als starken Kauf an und acht weitere empfehlen sie mit “kaufen”. Zwei weitere Experten sind neutral...