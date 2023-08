Talanx: Aktie unterbewertet - Kursziel von 54,06 EUR

Die Talanx-Aktie scheint laut Analysten derzeit nicht richtig bewertet zu sein. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 54,06 EUR und somit um -12,59% vom aktuellen Preis entfernt.

• Am 25.08.2023 stieg die Talanx-Aktie um +0,73%

• Mittelfristiges Kursziel bei 54,06 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,36

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie einen Anstieg von +0,73%. Insgesamt konnte sie in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung von +2,57% aufweisen. Die Stimmung am Markt scheint daher relativ optimistisch zu sein.

Obwohl das mittelfristige Kursziel derzeit bei 54,06 EUR liegt und somit ein Verlustpotential von -12,59% besteht sind einige Analysten dennoch positiv gestimmt. Ein Experte geht sogar davon aus dass man die Aktien sofort verkaufen sollte während vier weitere Experten sie zum Kauf...