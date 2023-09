Talanx: Aktie unterbewertet - Kursziel bei 55,08 EUR

Die Talanx-Aktie ist laut Analysten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 55,08 EUR und damit um -15,84% über dem aktuellen Kurs.

• Talanx legt am 12.09.2023 um +0,54% zu

• Guru-Rating unverändert bei 2,54

• Optimistische Einschätzungen von nur noch +7,69% der Analysten

Am gestrigen Handelstag konnte die Talanx-Aktie ein Plus von +0,54% verzeichnen und schließt damit nach einer Woche mit einem positiven Trend von insgesamt +4,22%. Die Stimmung an den Finanzmärkten scheint daher momentan eher optimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie wird jedoch durchschnittlich auf 55,08 EUR geschätzt. Damit ergibt sich aktuell ein potentieller Gewinn in Höhe von -15,84%, sollten die Analysten Recht behalten. Einige Experten teilen diese Einschätzung jedoch nicht.

Während eine Kaufempfehlung...