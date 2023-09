Talanx: Aktie um -8,28% unterbewertet – Kursziel bei 55,08 EUR

Gestern musste Talanx am Finanzmarkt eine negative Kursentwicklung von -0,33% hinnehmen. Trotzdem zeigt sich der Markt insgesamt optimistisch und verzeichnet in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +2,13%.

Die Bankanalysten sind einhelliger Meinung: Die Talanx-Aktie ist aktuell nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel wird im Durchschnitt auf 55,08 EUR geschätzt und bietet damit einen Anlagevorteil von -8,28%. Einige Analysten teilen diese positive Einschätzung jedoch nicht.

Von den insgesamt 13 Analysten empfehlen nur einer zum Kauf der Aktie mit einem positiven Trend-Indikator “Guru-Rating”. Sieben Experten empfehlen die Bewertung “halten” und drei Analysten raten dazu die Aktie zu verkaufen. Zwei weitere Experten sehen sogar eine sofortige Verkaufsempfehlung.

Der Anteil der Analysten mit zumindest...