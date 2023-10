Talanx: Aktie nicht richtig bewertet - Kursziel 55,08 EUR

Die Aktie von Talanx wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 55,08 EUR.

• Talanx-Aktie am 03.10.2023 um -0,50% gefallen

• Guru-Rating beträgt nun 3,36 nach zuvor ebenfalls 3,36

Am gestrigen Handelstag gab die Talanx-Aktie um -0,50% nach und verzeichnet damit innerhalb einer Woche ein Plus von +3,01%. Die Marktentwicklung zeigt sich aktuell also relativ optimistisch.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für die Aktien des Versicherungskonzerns liegt momentan bei 55,08 EUR. Für Investoren würde das einen potentiellen Gewinn in Höhe von -7,97% bedeuten. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung angesichts des jüngsten positiven Trends.

1 Analyst stuft den Wert als stark kaufenswert ein; weitere vier sehen ihn als Kaufempfehlung an; fünf bleiben...