Talanx: Aktie nicht richtig bewertet - Kursziel bei 54,06 EUR

Nach Einschätzung von Analysten ist die Talanx-Aktie derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 54,06 EUR und bietet somit ein Potenzial von -10,87%. Die positive Entwicklung in den letzten Tagen lässt jedoch einige Experten skeptisch bleiben.

• Talanx legt um +1,25% zu

• Mittelfristiges Kursziel von Bankanalysten: 54,06 EUR

• Anteil der optimistischen Analysten: +45,45%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,36

Am gestrigen Tag konnte die Talanx-Aktie eine positive Kursentwicklung von +1,25% verzeichnen. Insgesamt beträgt das Plus über fünf Handelstage hinweg +2,45%, was auf eine relativ optimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Allerdings sind sich Experten uneins darüber, ob diese Entwicklung dem wahren Wert der Aktie entspricht. Laut einer Analyse liegt das mittelfristige Kursziel des...