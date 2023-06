Talanx-Aktie laut Analysten unterbewertet: Kursziel 51,00 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Talanx":

Die Aktie von Talanx hat in den letzten fünf Handelstagen eine negative Entwicklung von -3,45% hingelegt. Am gestrigen Tag konnte jedoch ein Plus von +0,19% erreicht werden. Die Stimmung am Markt ist momentan pessimistisch.

Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist und haben ein mittelfristiges Kursziel bei 51,00 EUR festgelegt. Damit sehen sie ein potenzielles Kursrisiko von -1,64%. Einige Analysten teilen diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends der jüngsten Kursentwicklung jedoch nicht.

Das Guru-Rating für die Talanx bleibt mit 3,69 unverändert positiv. Der größte Teil der Analysten (69,23%) bewerten das Unternehmen weiterhin optimistisch. Während zwei Experten die Aktie als starkes Kauf empfehlen und weitere sie als Kauf beurteilen (7), empfehlen drei Experten “halten” und einer...