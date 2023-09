Talanx: Aktie ist unterbewertet - Kursziel bei 55,08 EUR

Die Talanx-Aktie wird von Analysten derzeit als unterbewertet angesehen. Sie schätzen das wahre Kursziel auf €55,08 und sehen ein Potenzial von -7,82% im Vergleich zum aktuellen Kurs.

• Talanx legt am 28.09.2023 um +2,84% zu

• Guru-Rating bleibt mit 2,54 bestehen

Am gestrigen Tag stieg die Talanx-Aktie um +2,84%, was in den letzten fünf Handelstagen eine Gesamtsteigerung von +1,96% ergibt – eine vergleichsweise optimistische Entwicklung.

Obwohl es unterschiedliche Meinungen gibt und nicht alle Analysten dieser Ansicht sind, scheint das mittelfristige Kursziel für die Bankanalysten bei €55,08 zu liegen. Wenn dies zutrifft hätte die Aktie noch Potential nach oben.

Einzelne Experten bewerten die Aktie jedoch unterschiedlich: Ein Kauf-Rating wurde von einem Optimisten vergeben sowie sieben Halte-Einschätzungen abgegeben. Drei...