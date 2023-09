Talanx: Aktie deutlich unterbewertet - Kursziel bei 55,08 EUR

Die Aktie von Talanx hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine starke Performance hingelegt und verzeichnete gestern ein Plus von +0,23%. Insgesamt beträgt der Anstieg in einer Woche +3,90%, was auf einen optimistischen Markt schließen lässt.

Laut Analysten ist die aktuelle Bewertung der Talanx-Aktie jedoch nicht angemessen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 55,08 EUR, was einem Potenzial von -15,59% entspricht. Allerdings sind sich nicht alle Experten dieser Einschätzung sicher.

Von insgesamt 13 Bankanalysten empfehlen lediglich 1 den Kauf der Aktie. Die Mehrheit (7) stuft sie als “halten” ein und drei gehen sogar davon aus, dass sie verkauft werden sollte. Zwei Experten scheinen sich darüber hinaus sehr pessimistisch zu äußern und fordern den sofortigen Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 2,54...