Talanx Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Die technische Analyse der Talanx-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 57,94 EUR liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 66,35 EUR weicht somit um +14,52 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Betrachten wir nun den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der aktuell bei 65,61 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs liegt hier nur um +1,13 Prozent darüber, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt. Insgesamt erhält die Talanx-Aktie also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Talanx derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Versicherungsbranche. Der Unterschied beträgt 1,7 Prozentpunkte (3,04 % gegenüber 4,74 %), was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell bei 10 liegt und somit 58 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Versicherung) von 23. Aus dieser Sicht ist die Aktie als unterbewertet einzustufen und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Betrachtet man den Relative Strength Index (RSI) der Talanx-Aktie, so ergibt sich ein Wert von 31 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage Basis (46,19) zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Talanx.

Talanx kaufen, halten oder verkaufen?

