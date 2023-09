Talanx-Aktie: Überraschende Kapitalerhöhung

Die Talanx-Aktie (WKN: TLX100) gehört im Börsenjahr 2023 bis dato zu den Bestperformern am deutschen Aktienmarkt. Seit Jahresbeginn hat der Titel des Versicherungskonzerns um satte +40% zugelegt. Doch am Dienstag ging es mit der Aktie um fast -3% bergab. Was steckt hinter dem Kursrückgang?