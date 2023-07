Talanx-Aktie: Kursziel überraschend hoch - 54,06 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Talanx":

Die Talanx-Aktie wird von Analysten als aktuell unterbewertet angesehen. Das tatsächliche Kursziel liegt bei 54,06 EUR mit einem Potenzial von +1,43% gegenüber dem aktuellen Preis.

• Talanx: Steigerung um +1,33% am 18.07.2023

• Das Kursziel der Talanx beträgt 54,06 EUR

• Guru-Rating für die Talanx bleibt bei 3,58

Am vergangenen Tag erzielte die Aktie einen Anstieg von +1,33%, was in einer Woche eine Gesamtrendite von +2,80% ergibt und zeigt damit einen optimistischen Markt.

Es scheint jedoch so zu sein, dass nicht alle Analysten diese Entwicklung vorhergesehen hätten.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel der Bankanalysten für die Aktie liegt bei 54,06 EUR. Wenn das stimmt dann haben Investoren ein zusätzliches Potenzial von +1,43%. Einige Analysten teilen allerdings nicht diese Ansicht trotz des positiven Trends in...