Talanx-Aktie: Kursziel bei 54,06 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Talanx":

Die Meinung von Analysten ist eindeutig: Die Talanx-Aktie ist momentan unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel des Unternehmens liegt bei 54,06 EUR und damit um -7,51% höher als der aktuelle Kurs.

• Talanx legte am 11.08.2023 um -0,68% zu

• Guru-Rating für Talanx unverändert bei 3,36

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie eine negative Entwicklung von -0,68%. In den vergangenen fünf Handelstagen lag das Plus jedoch bei +3,27%, was auf eine relative Marktoptimismus schließen lässt.

Das durchschnittliche Kursziel der Bankanalysten beläuft sich auf einen Betrag von 54,06 EUR. Diese Einschätzung ergibt sich aus einer mittelfristigen Perspektive und würde Investoren somit einen Ertrag in Höhe von –7,51% bescheren.

Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung; einige zeigen Optimismus bezüglich des aktuellen...